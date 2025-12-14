Ponteareas premia la pasión y el orgullo

La localidad de Ponteareas entregó ayer los Premios Menina Sarmiento, un reconocimiento de la localidad al esfuerzo y compromiso en distintas áreas «y a la pasión y orgullo» a la hora de llevar el nombre de Ponteareas, según la alcaldesa, Nava Castro.

La entrega supuso además el descubrimiento público de una nueva figura de Sargadelos, precisamente la Menina Agustina Sarmiento de Sotomayor (que da nombre a los premios), nacida en Ponteareas en 1637 e inmortalizada en 1656 por Velázquez.

Un jurado independiente eligió los premiados. En «Cultura» el premio fue para el Rancho de Reis de Guláns, por su labor de preservación de la tradición y patrimonio cultural. En la categoría «Ensino», recibió el premio la Federación de ANPAS del Condado-Paradanta y A Louriña, por su defensa de la educación pública y la participación de las familias. En «Compromiso Social», se premió a Avelaiña, por su incansable dedicación al apoyo a las personas con problemas de salud mental. En «Inclusión» el ponteareano Jorge Rodríguez, por su ejemplo vital y su contribución a la sensibilización social. En «Empresa», el premio recayó en la empresa local Don Disfraz / Costumalia, por su espíritu emprendedor y por su proyección empresarial a nivel europeo. En «Deportes» fue para a la campeona Melania Rodríguez, por sus méritos deportivos y por su trayectoria en constante ascenso. El futbolista del Celta Damián Rodríguez recibió el premio «Nova Promesa» y el de «Embajadora de Ponteareas» fue para la Asociación de Alfombristas Corpus Christi de Ponteareas, por su contribución excepcional a la proyección internacional de la villa. Además hubo otro premio en la categoría «Emigración» donde se destacó a los hermanos Rodríguez Sobral, por el mantenimiento del vínculo con su tierra y la difusión de la identidad ponteareana en el exterior . También se hizo una mención especial a Francisco González Groba, histórico maestro de Guláns, por su legado educativo y humano.

La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, destacó la emotividad del momento «en el que se producen dos hechos importantes, por un lado la presentación de la figura realizada por Sargadelos de la Menina Agustina Sarmiento, y por otro lado el reconocimiento a las ponteareanas y ponteareanos que llevan con pasión y orgullo el nombre de nuestra villa», señaló la alcaldesa.

La alcaldesa subrayó durante su intervención que estos galardones «nacen con la voluntad de agradecer y visibilizar a todas aquellas personas y entidades que, con su dedicación, talento y compromiso, ayudan a construir día a día una Ponteareas mejor».

El teniente de alcaldesa, Juan Carlos González, cerró junto a la regidora el acto.