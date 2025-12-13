La residencia de artistas reúne a una veintena de profesionales
Un encuentro sobre residencias artísticas, auspiciado por la Diputación, reunió en Ponteareas a una veintena de profesionales, entre artistas y gestores o gestoras culturales. Organizado por Xeneme, el encuentro, que tuvo una primera jornada en el Museo de Pontevedra, sirvió para analizar las experiencias de residencias artísticas en Galicia y sus problemáticas. Además se dio a conocer el edificio de la residencia de Ponteareas y se puso como ejemplo de buenas prácticas la experiencia inicial de 2024 y 2025 en Ponteareas con Artistea.
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Davila 10/12/2025
- La nueva empresa estatal de vivienda elige Vigo para estrenarse: 67 pisos saldrán al mercado de manera inmediata a precio «asequible»
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- El Celta cae por aplastamiento
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Viajar de Vigo a Lisboa en tren en menos de seis horas ya es posible