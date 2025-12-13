Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE exige en el Parlamento soluciones a la falta de médicos

D. P.

Ponteareas

El PSOE ha vuelto a reclamar en el Parlamento Gallego soluciones ante la falta de médicos de atención primaria y pediatras que sufren los concellos del Condado y A Paradanta. La diputada, Elena Espinosa, presentó una proposición no de ley y una pregunta parlamentaria para instar a la Xunta a dar explicaciones y cubrir de inmediato las vacantes sanitarias existentes en Ponteareas, Salvaterra, As Neves, A Cañiza, Arbo, Mondariz, Mondariz-Balneario y Covelo.

«La falta de médicos no es un problema nuevo, sino una realidad que se cronifica año tras año por la inacción de la Xunta. Nuestro deber es dar voz a los ciudadanos y exigir soluciones inmediatas», denuncian desde el PSOE, alertando que la situación actual se traduce en largas esperas, sobrecarga de los facultativos y la obligación de acudir a urgencias por cuestiones que deberían resolverse en la atención primaria, «lo que evidencia una falta de voluntad política del gobierno gallego para garantizar una sanidad digna en el rural».

