Ponteareas lleva el Mercatea de Nadal a la plaza de abastos

Ponteareas inauguró ayer su Mercatea de Nadal, que este año se traslada a la actual plaza de abastos, donde permanecerá hasta el 24 de diciembre. Más de treinta puestos ofrecerán al público una amplia variedad de artículos, entre ellos juguetes, artesanía, ropa, complementos y otros productos para regalar estas fiestas.

Además de la propuesta comercial, todas las tardes el Mercatea de Nadal acogerá obradoiros, juegos y catas de bebidas; una programación que el Concello anunciará progresivamente en los próximos días. Hoy habrá dos turnos para participar en las catas de vinos: el rimero de 19.00 a 20.00 horas y el segundo de 20.00 a 21.00 horas.