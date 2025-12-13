Concierto de Navidad en el Balneario de Mondariz

El Balneario de Mondariz y la Fundación Rogelio Groba se unen para ofrecer su tercer Concierto de Navidad, que tendrá lugar mañana, domingo, a las 19 horas, en el Teatro Infanta Isabel. La velada correrá a cargo de la Orquestra de Cámara Galega, dirigida por Rogelio Groba Groba.