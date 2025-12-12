La AECT Río Miño incrementa un 24% su presupuesto para 2026

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Río Miño ha aprobado su presupuesto para 2026, que asciende a cerca de 714.000 euros, lo que supone un aumento del 24% en relación al actual presupuesto. El documento «refuerza la cooperación transfronteriza, pone en valor los proyectos en curso y prepara el futuro con ambición, siembre con el objetivo de servir mejor a las poblaciones del Miño transfronterizo», valora el director de la AECT, José Manuel Vaz Carpinteira.

Con el presupuesto aprobado, la entidad, que abarca 26 concellos de Galicia y Portugal, sienta las bases de un proyecto común que en 2026 dará continuidad a acciones estratégicas como el Pacto del Río Miño, que representa una visión común para la gestión compartida del territorio; la conclusión de las Agendas Urbanas Transfronterizas o el refuerzo del Observatorio del Territorio.

En cuanto a turismo, la AECT impulsará la marca Río Miño a través de una nueva página web y la creación de una agenda cultural transfronteriza accesible en un único canal digital.

A nivel de infraestructuras, se mantiene el compromiso de avanzar con el proyecto de ejecución del puente peatonal As Neves-Monçao y con el inicio del proceso de travesía Friestas-Caldelas, reforzando la movilidad suave y la conexión entre orillas a lo largo del tramo internacional.

Por otro lado, en cuanto a los desafíos previstos para 2026, la AECT tiene en marcha varias candidaturas en fase de aprobación, entre ellas una que prepara el territorio para la futura Reserva de la Biosfera.