Ponteareas impulsa los proyectos para reparcelar y urbanizar A Lomba

Ponteareas ha sacado a licitación el contrato para la redacción de los proyectos de reparcelación y urbanización del polígono de A Lomba, imprescindible para viabilizar la transformación urbanística iniciada con la aprobación de la modificación puntual del PXOM en este ámbito y para la implantación de nuevas actividades empresariales. El Concello ha licitado el contrato por 120.000 euros, teniendo las empresas interesadas hasta el próximo 22 de diciembre para presentar sus propuestas. El plazo de ejecución para la redacción de los proyectos es de 3 años.

Dicha licitación da continuidad a la modificación puntual nº2 del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ponteareas, aprobada este verano, con el objetivo de dotar de seguridad jurídica al parque empresarial de A Lomba. Inicialmente, cuando se aprobó el PXOM de Ponteareas a finales de 2021, estaba previsto su desarrollo mediante un plan parcial, pero la evolución de las necesidades reales del municipio hizo que el actual gobierno local optase por una ordenación directa del PXOM para resolver una demanda histórica de las empresas y vecindario de la zona.

Así, con la redacción de los proyectos de reparcelación y urbanización del sector se dará cumplimiento a las obligaciones legales derivadas de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia y se viabilizará la transformación urbanística efectiva de A Lomba, permitiendo que el suelo adquiera la condición de solar y se pueda ejecutar la edificabilidad prevista. También se ordenarán adecuadamente las industrias y edificaciones existentes en el ámbito, integrándolas en la nueva ordenación y garantizando una distribución equilibrada de cargas; y se impulsarán las políticas municipales de promoción del suelo industrial y desarrollo económico, mediante la creación de un ámbito plenamente urbanizado y apto para la implantación de nuevas actividades empresariales.

Sin la redacción y aprobación de ambos proyectos, el Concello no puede iniciar el proceso de obtención de sistemas, distribución de parcelas ni ejecución de las obras de urbanización, lo que paralizaría la transformación del ámbito e impediría alcanzar los objetivos de interés público asociados al sector.