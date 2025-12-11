Ponteareas celebra el sábado sus primeros Premios Menina Sarmiento

El Concello de Ponteareas celebra este sábado, 13 de diciembre, a las 19 horas, en el auditorio municipal, los Premios Menina Sarmiento- Ponteareáns Distinguidos/as, que nacen para reconocer públicamente a personas, entidades o colectivos de Ponteareas que destaquen por su trayectoria, méritos o contribución al desarrollo del municipio, así como por su labor solidaria y proyección de la villa en el exterior.

Los premios, que se otorgarán en las categorías de cultura, educación, empresa e innovación, compromiso social, deportes, joven promesa (menores de 25 años), embajadora de Ponteareas, emigración y mención especial, «pretenden devolver el cariño y el compromiso que tantas personas tienen mostrado por Ponteareas a lo largo de su vid», destacan desde el gobierno local, animando a los vecinos y vecinas a asistir como público a la gala.

Desde el ejecutivo municipal también responden a las críticas del BNG sobre la falta de participación y consenso en la elección de los premiados, indicando que las bases fueron publicadas de forma integra en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra y el Tablón de Anuncios del Concello, momento en el que se abrió el plazo oficial de presentación de candidaturas.

El gobierno local también destaca que el procedimiento incluye una Comisión Técnica, criterios de valoración objetivos y puntuables y un jurado plural y de reconocido prestigio como la soprano Teresa Novoa; el presidente de la Confederación Empresarial de Pontevedra, Jorge Cebreiros; el ganador de La Vuelta, Álvaro Pino; una directiva de la Asociación Galega de Deseño, Ana Besada, y el coordinador de COGAMI, Celso Álvarez.

El PSOE se une a las críticas

Por otro lado, el PSOE se sumó ayer a las críticas del BNG, acusando al tripartito de «aplicar su rodillo» y «negar el consenso y la participación democrática necesaria para unas distinciones que deberían representar la pluralidad de Ponteareas».