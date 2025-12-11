La Guardia Civil investiga a un vecino de As Neves tras huir de un accidente e incendiar el coche
Hubo varios vehículos implicados y una persona herida
La Guardia Civil, a través del Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) de Pontevedra, investigó a un varón de 25 años, vecino de As Neves, por su presunta participación en varios delitos tras un siniestro vial ocurrido el 18 de mayo de 2025 en Ponteareas.
El GIAT del Subsector de Pontevedra, en colaboración con agentes del Destacamento de Tráfico de O Porriño y del Puesto de la Guardia Civil de Salvaterra de Miño, inició unas diligencias en las que se informaba de la ocurrencia de un siniestro vial en Ponteareas con varios vehículos implicados y una persona herida que fue ingresado en un centro hospitalario por la gravedad de las lesiones, ausentándose del lugar el vehículo causante del accidente.
Simultáneamente, tuvieron conocimiento que la propietaria había denunciado el hurto del vehículo que huyó del lugar, y que apareció totalmente calcinado tras el siniestro, por lo que se inicia una investigación.
Tras cinco meses de distintas gestiones y pesquisas, se identifica e investiga al conductor por los delitos de «hurto de vehículo, abandono del lugar del accidente, conducción temeraria, carecer de permiso de conducción, lesiones imprudentes y daños».
El Atestado Policial instruido por el GIAT del Subsector de Tráfico de Pontevedra fue remitido al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Ponteareas.
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Davila 09/12/2025
- Las denuncias al presidente de la diputación de Lugo por acoso sexual: «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria»
- Sandra Osorio, la campeona de España de pesca submarina que aprendió sola en Vigo: «Era un deporte de hombres y nadie quería venir conmigo»
- Vigo cambiará todas las placas de sus calles, pero ¿qué ocurrirá con las que tienen valor histórico?
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Una vecina de Vigo logra cancelar más de 14.500 euros de deuda gracias a la Ley de Segunda Oportunidad
- Los alquileres «por las nubes» se expanden más allá del centro de Vigo: cuatro distritos ya están por encima de los 700 euros de media