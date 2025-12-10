Ponteareas, primer Concello de la provincia con el presupuesto de 2026

El Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra publicó ayer la aprobación definitiva del presupuesto de Ponteareas para 2026, convirtiéndose este en el primer Concello de la provincia, y uno de los primeros de toda Galicia, en contar con el documento económico listo para entrar en vigor el próximo 1 de enero. El presupuesto asciende a 22,5 millones, la cifra más elevada de la historia del municipio, y representa un incremento de casi 2 millones más que el actual.

«La capacidad de presentar un presupuesto expansivo y equilibrado es fruto de la recuperación económica lograda en los últimos años, que permitió superar el remanente negativo de tesorería de menos 2 millones de euros heredado del anterior gobierno», destacan desde el tripartito, apuntando que la aprobación anticipada de dicho presupuesto «es señal inequívoca de responsabilidad, planificación y buena gestión».

Así, desde el gobierno local hacen hincapié en que uno de los pilares fundamentales de este presupuesto es la consolidación de la estabilidad financiera, ya que la amortización de la deuda se sitúa por debajo de los 600.000 euros anuales, lo que supone una reducción del 5% con respecto a ejercicios previos, en el marco de una bajada acumulada de la deuda municipal que ya casi alcanza los 3,5 millones de euros. «Este alivio financiero libera recursos para destinarlos a inversiones y servicios esenciales», explica el ejecutivo de Nava Castro, insistiendo en que este presupuesto «representa un antes y un después en la modernización de Ponteareas, refuerza los servicios públicos, impulsa el bienestar social, acelera las inversiones y garantiza la estabilidad que necesita el Concello para seguir avanzando».