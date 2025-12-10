Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José Tomé Acoso SexualAtraco gasolinera TuiPisos TorallaMillón euros bomberosMédicos sin homologaciónWilliot Swedberg
instagramlinkedin

Contratadas las obras de mejora de la EP-4102

La Diputación de Pontevedra le ha dado luz verde al expediente para contratar las obras de ensanche y mejora de la carretera provincial EP-4102 (Leirado-Lira), en Salvaterra de Miño, con un presupuesto de cerca de 560.000 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents