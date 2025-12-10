Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La comedia «Neura», a escena en Covelo

El Auditorio Municipal de Covelo acogerá el próximo sábado, 13 de diciembre, la representación de «Neura», la nueva comedia de De Ste Xeito Producións. La obra comenzará a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

