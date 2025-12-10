El BNG denuncia la falta de participación de los Premios Ponteareán Distinguido

El BNG de Ponteareas acusa al gobierno de Nava Castro de «secuestrar» los Premios Ponteareán Distinguido, que prevé celebrar este sábado, luego de su aplazamiento en las fiestas de septiembre sin explicación.

«Tras conocer las propuestas de los grupos de la oposición, el gobierno local decidió modificar las bases de forma unilateral y sin ninguna comunicación, apropiándose de un proceso que debía ser participativo, plural y democrático», critican los nacionalistas, explicando que las bases iniciales establecían que las personas distinguidas debían ser aprobadas por el pleno con mayoría de dos tercios, mientras que ahora, por decisión del gobierno de Castro, «los premios pasan a ser decididos exclusivamente por la junta de gobierno, tras la valoración de un jurado designado directamente por la alcaldesa y de una comisión técnica presidida por su cuñado».

Para el Bloque, esta manera de proceder supone una «usurpación política que vulnera el espíritu de las bases iniciales y abre la puerta a un uso partidista y opaco de un reconocimiento que debería pertenecer al conjunto de la ciudadanía».

Además del hecho de que los miembros de la corporación ya no puedan presentar candidaturas, desde el BNG también denuncian que los vecinos y vecinas solo podrían hacerlo si reuniesen más de 2.300 firmas en 5 días, una manera de participar a la que no dieron difusión y que el BNG cualifica de «muro antidemocrático que anula la participación ciudadana».

Por ello, el BNG exige al gobierno municipal que rectifique, devuelva al pleno la capacidad de decisión y restaura unas bases que garanticen un proceso realmente plural.