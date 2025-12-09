Ponteareas dota a la piscina municipal de poyetes olímpicos

La piscina municipal de Ponteareas ha incorporado de seis nuevos poyetes de salida de última generación, mejorando su dotación, según informa el Concello de Ponteareas.

La renovación fue posible gracias a una inversión conjunta de 18.143 euros por parte del Ayuntamiento de Ponteareas, 5.000 euros del Club Natación Ponteareas y 3.318,9 euros de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia.

Además de esta mejora, el Ayuntamiento informó al club de que también financiará cinco nuevos dispositivos específicos para las salidas de espalda, fundamentales tanto para esta modalidad como para los relevos. Estos mecanismos permiten una entrada al agua más eficiente y segura, lo que se traduce en un mejor rendimiento en competición.

Según el presidente del Club Natación Ponteareas, estos nuevos recursos podrían suponer una mejora en las marcas de los deportistas de hasta medio segundo, una diferencia notable en un deporte en el que cada centésima cuenta. Los nuevos poyetes optimizan el impulso, aumentan la seguridad de los nadadores y reducen el riesgo de incidencias o lesiones.

La alcaldesa, Nava Castro, destacó la importancia de apoyar el deporte local y de dotar a las instalaciones municipales de los mejores recursos posibles: «Detrás de cada entrenamiento hay esfuerzo, dedicación y mucho trabajo. El deporte lleva el nombre de Ponteareas allí donde compite y atrae a numerosas personas que acuden a las diferentes competiciones organizadas por el club, dinamizando también nuestra villa».

El teniente de alcaldesa, Juan Carlos Glez. Carrera, explicó que la modernización de los podios de salida supondrá además una ventaja competitiva para los nadadores frente a instalaciones que no cuentan con este equipamiento, permitiéndoles lograr mejores marcas y aumentar sus posibilidades para los campeonatos de España. También contribuirá a revalorizar las pruebas organizadas en la piscina municipal.