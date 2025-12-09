Crecente también presume de árbol de Navidad: más de 4.000 latas de Estrella Galicia y seis metros de altura

Si bien no puede competir en altura con el árbol que luce en Porta do Sol de Vigo (mide 45 metros), el que se inauguraba este pasado lunes por la noche en Crecente (de seis metros) le gana en empeño comunitario al olívico. Y es que, para los cien vecinos de la parroquia de Vilar, donde luce desde este pasado lunes por la noche, es el referente de sus fiestas navideñas, «y, probablemente, el más alto del país con esta temática cervecera», apuntan sus creadores.

Al frente de la idea está Rosa Giráldez, la propietaria de 'El Palancas', el restaurante donde se ha ubicado este árbol creado con más de 4.000 latas de Estrella Galicia. «Llevamos todo el año guardando los botes para este proyecto. Obviamente están vaciós, y los hemos lavado uno por uno, aunque, por hacer el chiste, hay una lata que sí lleva cerveza, aunque la ubicación la mantenemos en secreto», comenta Rosa.

La gerente explica que no fue fácil diseñar la estructura: «Hubo que hacer sus cálculos para que la estructura desde la base hasta arriba quedase perfecta, y tanto en el diseño como en la construcción colaboraron una docena de vecinos y clientes de la parroquia».

El arbol navideño de botes de Estrella Galicia, en Vilar (Crecente). / Cedida

Los botes se fueron insertando en modo piramidal con silicona caliente y una vez encajados fueron iluminados en la parte de la pestaña de apertura. El resultado, un original arbol navideño que culmina, como no podía ser de otra manera, con una estrella -exactamente igual al logo de la marca gallega- plasmada en un adorno circular , «que también lleva con el nombre de nuestro restaurante». Bajo el icónico ornamento, la última lata, que según matiza Rosa, «es sin alcohol» a diferencia del resto de botes que son todos de Estrella Galicia «normal».

Albariño de Crecente

Otro guiño que deja este arbol es el alusivo a las uvas de Crecente. Y es que bajo la primera hilera de latas, algo más de 200, se situán varias botellas de albariño La Trucha, elaborado por la bodega Finca Garabelos, de la propia parroquia donde luce el árbol.

Aunque el árbol es visualmente muy publicitario, no existe ninguna colaboración de marca con la empresa cervecera, que desconoce la iniciativa. No obstante, sus creadores no rechazarán «algún detalle a los vecinos que colaboraron para su construcción», por parte de Hijos de Rivera, la compañía gallega que produce, comercializa y distribuye ésta y otras bebidas.