Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid-CeltaDesfase presupuestario concellosPeste porcinaPedófilo PorriñoCoro lengua de signos
instagramlinkedin

El Concello de Arbo instala un belén en el Mercado Municipal

Cuenta con un mayor número de piezas que el de 2024 | Puede visitarse de martes a sábado

Inauguración del belén de Arbo. | |

Inauguración del belén de Arbo. | |

D. P.

Arbo

Arbo ha vuelto a instalar un belén para celebrar las fiestas navideñas. El montaje, que estrena nuevo escenario y cuenta con un mayor número de piezas, se ha ubicado en el Mercado Municipal «con la idea de transformarlo estos días en un punto de encuentro para vecinos y visitantes», según indicó el alcalde, Horacio Gil.

La exposición podrá visitarse de martes a sábado, en horario de 8.00 a 14.00 horas. Asimismo, aquellas personas que deseen acercarse fuera del horario establecido podrán hacerlo mediante cita previa, contactando con los teléfonos 630 070514 (Loly Rodríguez) y 679 283203 (José Mariño), según una nota del Concello. El acto inaugural reunió a numeroso público.

TEMAS

Tracking Pixel Contents