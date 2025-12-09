El Concello de Arbo instala un belén en el Mercado Municipal

Arbo ha vuelto a instalar un belén para celebrar las fiestas navideñas. El montaje, que estrena nuevo escenario y cuenta con un mayor número de piezas, se ha ubicado en el Mercado Municipal «con la idea de transformarlo estos días en un punto de encuentro para vecinos y visitantes», según indicó el alcalde, Horacio Gil.

La exposición podrá visitarse de martes a sábado, en horario de 8.00 a 14.00 horas. Asimismo, aquellas personas que deseen acercarse fuera del horario establecido podrán hacerlo mediante cita previa, contactando con los teléfonos 630 070514 (Loly Rodríguez) y 679 283203 (José Mariño), según una nota del Concello. El acto inaugural reunió a numeroso público.