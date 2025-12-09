El Balneario de Mondariz acoge el domingo su concierto de Navidad

La Orquesta de Cámara Galega, dirigida por Rogelio Groba Otero, será, un año más responsable del Concierto de Navidad que el Balneario de Mondariz organiza en estas fechas, y al que se puede acceder con invitación. Será el domingo 14, a las 19.00 horas.

Como en otras ocasiones el concierto será con temas clásicos no exclusivamente navideños y, previsiblemente, el director realizará una breve exposición de las obras para situarlas en el contexto cultural en la que fueron creadas .

La Orquesta de Cámara Galega fue fundada en 1995 en la ciudad de A Coruña. Está dirigida desde su creación por Groba Otero, que además toca el violín en algunas obras, de acuerdo con el modelo de dirección del siglo XVIII.