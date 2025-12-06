El juzgado desestima una denuncia de la CIG contra los pliegos de licitación del SAF

El Concello de Ponteareas recibió una nueva sentencia favorable a su gestión en relación al proceso de licitación del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF). Se trata de un fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que desestima el recurso interpuesto por la CIG contra la resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Xunta de Galicia, que previamente había desestimado el recurso especial presentado por el sindicato sobre los pliegos de contratación del SAF.

«La resolución judicial confirma que el Concello actuó conforme a la legalidad vigente, cumpliendo con las obligaciones de información previstas en el artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público, relativas a la subrogación del personal», indican desde el consistorio ponteareano, apuntando que la sentencia reconoce que «el Concello requirió a la empresa adjudicataria del servicio (Aralia) el listado de trabajadoras y las condiciones laborales necesarias para permitir a los licitadores valorar correctamente los costes de subrogación».

Así, desde el gobierno local recalcan que la sentencia ratifica que los pliegos fueron aprobados en conformidad con la normativa.

Se trata del segundo fallo judicial reciente favorable al Concello de Ponteareas en relación a la gestión del SAF, que se suma al archivo por parte de Fiscalía de la denuncia de la CIG por las supuestas irregularidades de la actual empresa concesionaria del servicio.