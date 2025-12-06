A Cañiza estrena la recogida selectiva del contenedor marrón

El Concello de A Cañiza pondrá en marcha el servicio de recogida de residuos orgánicos en el casco urbano el próximo martes, 9 de diciembre. La recogida se realizará todos los lunes por la mañana, a partir del 15 de diciembre, y los residuos serán llevados a la planta de Sogama, en Arbo, para su transformación en compost o biogás, contribuyendo a la economía circular y a la reducción del impacto ambiental.

Para facilitar la separación de la fracción orgánica, el Concello repartirá más de 600 cubos domésticos de 10 litros, que se podrán recoger en las oficinas del Concello a partir del martes, junto con las primeras bolsas compostables gratuitas y material informativo sobre el correcto uso del contenedor marrón. Para dar continuidad a la utilización de estas bolsas de biorresiduos, desde el Concello se contactó con los establecimientos y supermercados de A Cañiza para que dispongan de stock a la venta, con el fin de que los vecinos y vecinas puedan reciclar correctamente.

Complementariamente, se instalarán 40 contenedores de 400 litros, de color negro con tapa marrón, destinados exclusivamente a los biorresiduos como restos de comida, plantas, hojas, flores o césped. Estos colectores quedarán colocados el 9 de diciembre, de manera que los vecinos puedan comenzar a reciclar ese mismo día. Igualmente, el Concello dotará también a los establecimientos hosteleros, restaurantes y otros negocios generadores de materia orgánica de 60 calderos específicos de 60 litros.

Como consecuencia, el 15 de diciembre A Cañiza estrenará el camión específico para la recogida del residuo orgánico, adquirido por el Concello en 2022. Este vehículo permitirá realizar una recogida más eficiente, adaptada a las exigencias ambientales actuales y acorde con el modelo de tratamiento biológico implantado.

Por otro lado, para la gestión de los residuos orgánicos en las parroquias, el Concello está apostando por el compostaje, con la entrega de composteros domésticos para que la ciudadanía pueda producir su propio compost en sus hogares y contribuir activamente al reciclaje colectivo y a la reducción de residuos.

En total, el Concello ha invertido más de 76.000 euros en la puesta en marcha de este servicio de recogida del contenedor marrón, financiados con cargo a diferentes ayudas de la Xunta de Galicia y de fondos europeos Next Generation.