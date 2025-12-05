Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La feria de Covelo se traslada al pabellón

La Feria de Artesanía y Navidad de Covelo, prevista para mañana sábado, se celebrará finalmente en el pabellón municipal de Covelo debido a las previsiones meteorológicas. La feria abrirá a las 10.30 horas con variedad de propuestas.

TEMAS

Tracking Pixel Contents