El Concello asume la organización de la San Silvestre de Ponteareas

El Concello de Ponteareas asumirá la organización de la tradicional San Silvestre Solidaria, que se celebrará el 31 de diciembre, con salida a las 16 horas desde la Plaza Mayor. El evento donará todo lo recaudado a la Asociación Española contra el Cáncer y el propio Concello realizará una aportación solidaria.

Así, el Concello asume las riendas de un evento que llevaba 14 años organizando la Asociación Taninos Runners de Ponteareas, que anunció que no organizaría la edición de este año en señal de desacuerdo con el gobierno municipal por la construcción de una pista de atletismo que no cumple con sus necesidades.

Desde el Ayuntamiento trasladan en un comunicado su agradecimiento al trabajo y compromiso de las organizaciones de las anteriores ediciones, cuya dedicación contribuyó a consolidar esta prueba.