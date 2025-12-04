La Diputación impulsó obras por 7,2 millones en el Condado

La Diputación de Pontevedra movilizó 7,2 millones de euros este año en los diez concellos de las comarcas del Condado y A Paradanta a través del Plan Extra. Así lo anunció ayer el presidente provincial, Luis López, en Mondariz, donde hizo balance de los proyectos puestos en marcha con cargo a la primera convocatoria de este programa, dotado con 38 millones de euros, que atendió a todas las solicitudes presentadas por los 59 municipios de menos de 50.000 habitantes de la provincia.

«Este proyecto es más que un simple plan extraordinario de inversiones en los concellos. Es un proyecto de provincia en el que los concellos aportan las ideas y la Diputación los recursos para ejecutarlas, muchas de ellas al 100%», valoró López.

Entre los proyectos beneficiarios de las subvenciones del Plan Extra en estas dos comarcas está el de la mejora de la accesibilidad, de la eficiencia energética y de los equipamientos del pabellón municipal de Mondariz, que recibió un total de 500.000 euros de la Diputación a través de la combinación de los recursos del Plan Extra y del +Provincia, que permiten financiar la obra en su totalidad.

Otros proyectos destacados son la ampliación de un edificio en el Concello de Arbo para convertirlo en centro de atención a la infancia, para el que la Diputación aporta medio millón de un total de 585.000 euros que cuesta la obra.

En A Cañiza, la administración que preside Luis López aporta cerca de un millón de euros para humanizar la calle Antonio Facorro, que completa el Concello con 280.000 euros.

En Covelo, son 500.000 euros los inyectados por la Diputación para un proyecto valorado en 586.000 euros, mediante el cual se urbanizará una parcela en el centro de la villa. El Concello aportará la inversión restante, como ocurre en Crecente, con medio millón de euros de fondos provinciales para un proyecto de reposición del césped artificial en el campo de fútbol, valorado en 588.000 euros.

En Mondariz-Balneario, la humanización del entorno de la plaza de abastos, valorada en 575.000 euros, será posible gracias a los 490.000 euros que pone la Diputación.

En Ponteareas, la construcción de una pista de atletismo y de vestuarios en el Complejo Deportivo Álvaro Pino será posible gracias a la aportación de 830.000 euros de fondos provinciales que se completarán con 360.000 euros del Concello.

En estos casos, los concellos completan los fondos con su propio remanente o con cargo a subvenciones de otras administraciones. No obstante, hay otros municipios en los que la Diputación realiza el 100% de la aportación económica al combinar el Plan Extra con el +Provincia. Esto sucede en los proyectos impulsados por As Neves, Salceda y Salvaterra, además del ya citado caso de Mondariz. En As Neves se mejorarán las instalaciones deportivas de A Caíña, en Salceda se acometerá el saneamiento de Entenza y en Salvaterra se humanizará el entorno de la ermita de San Roque, en Cabreira.