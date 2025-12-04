Un coche cae por un terraplén y una persona queda atrapada
Ponteareas
Los bomberos de Ponteareas tuvieron que excarcelar a una persona que quedó atrapada en el interior de un vehículo que se salió de la vía y cayó por un terraplén. Sucedió en la EP-2703, a la altura de la parroquia de Padróns, en Ponteareas.
Las otras dos ocupantes pudieron salir por medios propios e informaron de que la tercera se encontraba atrapada e inconsciente.
