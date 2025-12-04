La Carlotta Burger gana Pinchotea
La Carlotta Burger ha sido la ganadora de la ruta de tapas Pinchotea de Ponteareas. El Concello celebró ayer la entrega de premios, recibiendo La Preciosa y El Túnel el segundo y tercer premios, respectivamente. Además, el jurado otorgó una mención especial a Laura Flores y a la Vinoteca Casa Rivero. En total, la tercera edición de Pinchotea vendió más de 1.200 pichos en algunos de los 20 locales participantes. Además, se sortearon más de 40 regalos entre todas las personas que probaron las diferentes propuestas gastronómicas.
