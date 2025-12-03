Ponteareas repara las aceras del centro urbano

El Concello de Ponteareas ha iniciado una serie de obras de reforma de las aceras del casco urbano, actuando actualmente en las de la avenida Castelao. Dichas actuaciones se enmarcan en la estrategia del gobierno local para poner fin al estado de abandono de los últimos años y para impulsar una villa más accesible, segura y agradable. Continuará arreglando las que se encuentre más degradadas o constituyan un peligro para los peatones por el levantamiento de las plaquetas.