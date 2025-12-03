Ponteareas repara las aceras del centro urbano
El Concello de Ponteareas ha iniciado una serie de obras de reforma de las aceras del casco urbano, actuando actualmente en las de la avenida Castelao. Dichas actuaciones se enmarcan en la estrategia del gobierno local para poner fin al estado de abandono de los últimos años y para impulsar una villa más accesible, segura y agradable. Continuará arreglando las que se encuentre más degradadas o constituyan un peligro para los peatones por el levantamiento de las plaquetas.
- Condenado un joven boxeador por la paliza a dos chicos en una zona de ocio de Vigo
- El nuevo espacio ciudadano en el relleno de Beiramar recibe 11 ofertas para su construcción
- Cafersa fía a una mina subterránea el futuro de 125 empleos en Galicia
- Desalojado un edificio en la avenida de Vigo en Cangas por un incendio
- La residencia para opositores de élite: la concentración tiene un alto precio
- El resurgir de O Sisto: veinte vecinos reviven una aldea que llegó a estar casi deshabitada
- Retenciones en la VG-20 en Vigo tras quedar atravesado un camión
- El vigués Jorge Juan Costas, 'padre' de la baliza V16, aclara las dudas sobre el dispositivo que sustituirá a los triángulos desde enero de 2026