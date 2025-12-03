Covelo acoge el Ciclo Mestre Mateo con tres citas
Covelo acoge esta semana tres citas con el audiovisual gallego de la mano del Ciclo Mestre Mateo, una iniciativa impulsada por la Diputación de Pontevedra y la Academia Galega do Audiovisual para acercar los largometrajes de ficción y documentales finalistas de los premios del audiovisual gallego a los Concellos de la provincia. Hoy, miércoles, ser proyectará «Xustiza artificial», de Simón Casal, a las 18 horas; el viernes, día 5, «Aurora», de Area Erina, a as 20.30 horas; y el domingo, día 7, «Filmei paxaros voando», de Zeltia Outeriño, a las 18 horas. Las tres citas serán en el Auditorio Municipal.
- Condenado un joven boxeador por la paliza a dos chicos en una zona de ocio de Vigo
- El nuevo espacio ciudadano en el relleno de Beiramar recibe 11 ofertas para su construcción
- Cafersa fía a una mina subterránea el futuro de 125 empleos en Galicia
- Desalojado un edificio en la avenida de Vigo en Cangas por un incendio
- La residencia para opositores de élite: la concentración tiene un alto precio
- El resurgir de O Sisto: veinte vecinos reviven una aldea que llegó a estar casi deshabitada
- Retenciones en la VG-20 en Vigo tras quedar atravesado un camión
- El vigués Jorge Juan Costas, 'padre' de la baliza V16, aclara las dudas sobre el dispositivo que sustituirá a los triángulos desde enero de 2026