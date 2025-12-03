Covelo acoge el Ciclo Mestre Mateo con tres citas

Covelo acoge esta semana tres citas con el audiovisual gallego de la mano del Ciclo Mestre Mateo, una iniciativa impulsada por la Diputación de Pontevedra y la Academia Galega do Audiovisual para acercar los largometrajes de ficción y documentales finalistas de los premios del audiovisual gallego a los Concellos de la provincia. Hoy, miércoles, ser proyectará «Xustiza artificial», de Simón Casal, a las 18 horas; el viernes, día 5, «Aurora», de Area Erina, a as 20.30 horas; y el domingo, día 7, «Filmei paxaros voando», de Zeltia Outeriño, a las 18 horas. Las tres citas serán en el Auditorio Municipal.