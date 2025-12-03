A Cañiza ilumina la Navidad con 87 elementos decorativos
A Cañiza
El Concello de A Cañiza dio la bienvenida a la Navidad con un acto de encendido de la iluminación que reunió a decenas de vecinos y vecinas en torno a una chocolatada en la Plaza Mayor. En total, la Navidad cañicense cuenta con 87 elementos decorativos que permanecerán iluminados hasta el próximo 7 de enero.
El Concello adjudicó el año pasado el servicio de suministro de las luces de Navidad hasta el 2027. El nuevo contrato supone una inversión anual para las arcas municipales de casi 46.000 euros. Toda la iluminación está compuesta por leds de alta eficiencia y una tecnología de apertura amplia para una luz más homogénea y sin brillos excesivos.
