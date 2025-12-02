Ponteareas abre su agenda de Navidad con el encendido del alumbrado este viernes

Ponteareas encenderá el próximo viernes, 5 de diciembre, su iluminación de Navidad, que este año incorpora algunas novedades. El acto será a las 19.00 horas en la Plaza de Bugallal, con animación, música y chocolatada.

Con el encendido del alumbrado, Ponteareas inaugura su programación navideña, que este año viene cargada de actividades. El domingo 14 se celebrará el «Encontro de Panxoliñas», con la participación de agrupaciones locales y comarcales, que este año se traslada a la iglesia parroquial de San Miguel y que se desarrollará en dos días distintos. Tampoco faltarán otros encuentros, como el de corales, en el que intervendrán formaciones de distintas procedencias, o la Papanoelada motera, que se celebrarán los días 20 y 21 de diciembre, respectivamente.

Otra de las novedades del programa es el concierto del libro «Proxecto Soutullo, os gaiteiros de Ponteareas anteriores a 1950», una actividad que pondrá en valor el patrimonio musical ponteareano y que reafirma la apuesta del gobierno local por la difusión y fortalecimiento de sus artistas locales. Será el domingo 21, cuando también tendrá lugar la recepción de Papá Noel, para que los más pequeños puedan entregarles sus cartas con chocolatada y actuación de Wilson´s Band.

El Concello mantiene este año una de las propuestas más exitosas de la pasada Navidad, el videomapping que se reproducirá en la fachada de la casa consistorial del 22 de diciembre al 5 de enero. Igualmente, repite fiesta prefin de año, que se celebrará el sábado 27 con la orquesta Kubo. Y, al día siguiente, domingo 28, la cita es con la tradición, con el encuentro de los Ranchos de Reis.

Por último, la presentación del calendario municipal 2025, con imágenes y contenidos sobre la identidad local, será el 30 de diciembre, y ya el 3 y 4 de enero, los Reyes Magos visitarán las parroquias de Ponteareas, antes del día 5, cuando se celebrará la recepción oficial de Sus Majestades de Oriente y la tradicional cabalgata.