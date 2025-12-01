El SAF de Ponteareas suspende la huelga tras dos meses de parón

El Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Ponteareas ha suspendido este lunes la huelga que había comenzado hace más de dos meses en protesta por el incumplimiento de los pliegos del contrato por parte de la empresa concesionaria, Óbolo.

Tras 65 días de parón, durante los cuales todas las trabajadoras realizaron servicios mínimos, el comité de huelga de la CIG levanta temporalmente el paro porque «por fin el viernes la empresa justificó a la tesorería de la Seguridad Social los pagos que debía; y hoy a mediodía realizó los ingresos que faltaban», explica la representante sindical, Mercedes Domínguez.

El conflicto entre las trabajadoras del SAF y la empresa obligó a solicitar el servicio de mediación de la Xunta, pero la mediación llevaba un mes paralizada porque Óbolo no presentaba la documentación justificativa de la correcta cotización y rectificación de las nóminas con diferencias salariales que volvieron a registrarse en el mes de octubre.

Presentada ahora dicha documentación, la empresa ha firmado hoy varios acuerdos por los que se compromete al establecimiento de un mínimo del 60% del personal a jornada completa. También a pasar a jornada completa a las trabajadoras que en el momento de la firma tengan una jornada superior al 90%.

A petición de las trabajadoras, la empresa concesionaria aceptará como horas extraordinarias todas las que pasen de las 39 horas semanales; y también se comprometió a construir un comité de salud y a dar difusión y formación a la plantilla en relación a los protocolos de acoso. Son condiciones y derechos laborales que desde la CIG indican que ya estaban recogidos en los pliegos del contrato. En este sentido, la representación sindical de las empleadas del SAF recuerdan que dicho acuerdo «no recoge ninguna mejora».

Desde la CIG acogen dicho acuerdo que pone fin a la huelga «con total desconfianza» y advierten que Óbolo tiene hasta el 31 de diciembre para cumplir todos los acuerdos, por lo que, si vuelve a incurrir en incumplimientos, la huelga se reanudará.

Por su parte, el Concello de Ponteareas espera que «con el restablecimiento del servicio, se normalice la situación y se pueda continuar con la labor esencial de atención a las personas que más lo necesitan».