La comarca busca nuevos talentos

El Concello de Ponteareas presentó ayer la tercera edición del concurso Talento Xove, que promueve la concejalía de Xuventude del concello ponteareano dirigida por Cristian Montes.

Durante la presentación se destacó el éxito de la pasada edición, que contó con más de 550 jóvenes participantes, y se puso en valor la colaboración institucional entre los ayuntamientos de la comarca. El Concello de Ponteareas agradeció especialmente la implicación de todos los municipios por contribuir a la expansión de un certamen creativo que se ha convertido en un referente para la juventud.

La tercera edición incorpora dos nuevas categorías de participación: patinaje artístico e interpretación. Esta última se vincula al taller de teatro impulsado este año por el Concello de Ponteareas, que finalizará la próxima semana. Con estas incorporaciones, el concurso sigue diversificándose para dar cabida a talentos emergentes y nuevas disciplinas vinculadas a la creación juvenil.

Talento Xove 2026 servirá también para poner en marcha «Aínda estás a Tempo», un concurso paralelo dirigido a personas adultas que deseen mostrar sus habilidades en las mismas modalidades que la juventud. Esta iniciativa amplía el espíritu creativo del certamen e impulsa la participación sénior, favoreciendo además el intercambio intergeneracional.

«Con las novedades de 2026, Talento Xove se reafirma como un espacio de creación, aprendizaje y participación para la juventud de la comarca, y desde este año también para el público adulto», indicaron.

En el acto participaron, además del edil responsable, la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses; la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro; el diputado de Asistencia Intermunicipal, Pablo Castillo; el alcalde de Mondariz, Pablo Barcia; así como representantes municipales de As Neves, Salvaterra de Miño y Mondariz-Balneario.