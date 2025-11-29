El BNG provincial reclama el arreglo urgente de la EP-2703, a su paso por el barrio A Ponte

El grupo provincial del BNG trasladó ayer en la Diputación la necesidad urgente de realizar una mejora integral de la carretera provincial EP-2703 que conecta Ponteareas con Pazos de Borbén, en el tramo que discurre por el barrio de A Ponte. El Bloque advirtió de las deficiencias generales para la movilidad peatonal, así como defectos en la canalización de aguas pluviales en diferentes puntos, que están produciendo inundaciones en viviendas y hundimiento en la calzada, una situación que se agrava con el paso del tiempo.

«La situación se está volviendo cada vez más peligrosa», advierten, explicando que «la fuerza del agua está trabajando en el arrastre de tierras subterráneas, creando baches y hundimientos en la propia carretera, que cada vez son más amplios y frecuentes». «En algunos casos son los propios vecinos los que están señalizando los agujeros para evitar que los coches y las personas que circulan por allí caigan y se produzcan daños», destacan desde el BNG, indicando que a esa problemática de las lluvias se suma la peligrosidad intrínseca de la carretera, que soporta una densidad de tráfico de 2.500 vehículos de media al día, con muchos camiones. La velocidad de la circulación, sostienen los nacionalistas, también es elevada y apenas hay espacio en los márgenes de la carretera para que las personas puedan pasar caminando, por lo que el tránsito peatonal es muy arriesgado.