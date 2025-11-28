Pablo Castillo revalida la presidencia del GDR

El GDR Terra e Auga celebró su asamblea general anual para elegir a la nueva junta directiva para los próximos tres años. El alcalde de Covelo, Pablo Castillo, renovó el cargo de presidente, de una directiva continuista, con solo dos nuevas incorporaciones: la Asociación Cultural Irmáns Barcia, de Ponteareas, y la Asociación de Mulleres Rurais Chan dos Casteliños, de As Neves.