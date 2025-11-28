La oposición de Ponteareas tacha de «provocadora» la actitud de la alcaldesa

Los tres grupos de la oposición de Ponteareas han emitido sendos comunicados criticando la actitud de la alcaldesa, Nava Castro, en el pleno del martes, que acabó celebrándose a puerta cerrada al intensificarse las protestas de las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), en huelga indefinida desde hace dos meses.

El BNG destaca que la actitud de la alcaldesa fue «macarra, provocadora y absolutamente impropia del cargo, tensionando todavía más una situación ya explosiva»; y, en relación a la aprobación del presupuesto a puerta cerrada, acusa al gobierno local de «gobernar de forma autoritaria y sin participación mientras el Concello arde en conflicto social».

Por otro lado, sobre las acusaciones de la alcaldesa de «intimidación y actitudes machistas», los nacionalistas consideran «inaceptable utilizar la condición de mujer como escudo político para desviar la atención y no asumir responsabilidades».

En la misma línea se pronuncia el PSOE, manifestando su «más firme oposición a la actitud de la alcaldesa; en lugar de buscar una salida al conflicto, se dedica a provocar y a intentar amedrentar a las trabajadoras, agravando todavía más una situación ya de por si insostenible».

Sobre la aprobación del presupuesto a puerta cerrada, los socialistas son especialmente críticos, denunciando que la suma de PP, Acip y IP «aplica el rodillo de su mayoría para silenciar a la oposición, coartar el debate e ignorar la situación de las trabajadoras y de las personas usuarias del SAF».

Por último, Ponteareas en Común exige directamente la dimisión de Nava Castro «al agravar el conflicto del SAF al negarse a buscar soluciones y responder con provocaciones a las trabajadoras en huelga». «Un gobierno incapaz de resolver el conflicto del SAF está cruzando la línea roja de la vulneración de derechos», valoran desde PeC.

Los tres grupos de la oposición manifiestan a su vez su apoyo a las trabajadoras del SAF de Ponteareas, que ya llevan más de dos meses en huelga y reclaman la rescisión del contrato de la empresa concesionaria, Óbolo.