El Corpus gana un premio internacional de accesibilidad

El Corpus de Ponteareas ha ganado el Premio de Accesibilidad, en la categoría «Turismo accesible», otorgado por el Instituto de Accesibilidad para España y Latinoamérica. Se trata de un premio internacional que reconoce la iniciativa llevada a cabo por la Asociación de Alfombristas Corpus Christi de Pontreareas y el Concello de Ponteareas para hacer más accesible la fiesta del Corpus, creando recorridos aromáticos y musicales para personas con discapacidad visual, así como pictogramas para personas con trastorno del espectro autista (TEA).

El proyecto ponteareano estaba nominado en la categoría de «Turismo sostenible» junto al proyecto de difusión del Camino Real de Tierra Adentro en el Centro Histórico de San Luis Potosí, en México, y el proyecto de Senderismo para Todos, que adapta rutas y equipos para que personas con discapacidad puedan disfrutar de la naturaleza, en Uruguay. Finalmente, el jurado entregó el premio ex aequo para las propuestas de Ponteareas y Uruguay.

«Este reconocimiento demuestra que es posible celebrar tradiciones centenarias y al mismo tiempo promover valores como la inclusión, la accesibilidad y la solidaridad», valoran desde la asociación ponteareana, agradeciendo la colaboración de las asociaciones Adapta, Avelaíña y la ONCE, que participaron en el desarrollo de la iniciativa, así como la Federación de Autismo de Galicia y Caixabank, que subvencionó el proyecto.

El proyecto se desarrolló durante el Corpus Christi de este año, con itinerarios perceptibles a través del olfato y el oído para que las personas con discapacidad visual también pudieran disfrutar de las alfombras. Así, cada tramo alfombrista se asoció al olor de una planta y al sonido de un instrumento. Los olores fueron elegidos por el Museo de los Aromas, único en Europa, y en la elección de las melodías colaboraron músicos internacionales como Josep Trescoli, solista de la Orquesta Nacional de España, o Ander Tellería, profesor de acordeón en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Complementariamente, se señalizó todo el recorrido alfombrista con pictogramas.