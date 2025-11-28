Arbo enciende este sábado el alumbrado
Arbo dará la bienvenida a la Navidad mañana sábado con el encendido del alumbrado y otras actividades. A las 19 horas tendrá lugar el décimo Encuentro de Corales organizado por la Coral Polifónica de Arbo y, a continuación, a las 20 horas, la banda de los bomberos de Melgaço realizará un pasacalles.
- Davila 25/11/2025
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- La Policía usa excavadoras para registrar una finca en Vilanova en una operación antidroga
- La Xunta indemnizará a una docente por no abrir el protocolo de acoso laboral
- El Parlamento de Galicia exige al Gobierno que detenga la regulación de la pesca recreativa
- Davila 23/11/2025
- Davila 26/11/2025
- Los médicos protagonizan la huelga en los centros de Atención Primaria de Galicia