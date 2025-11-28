Arbo enciende este sábado el alumbrado

Arbo dará la bienvenida a la Navidad mañana sábado con el encendido del alumbrado y otras actividades. A las 19 horas tendrá lugar el décimo Encuentro de Corales organizado por la Coral Polifónica de Arbo y, a continuación, a las 20 horas, la banda de los bomberos de Melgaço realizará un pasacalles.