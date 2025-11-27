Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taller de cómic, el sábado en Ponteareas

D. P.

Ponteareas

La Diputación de Pontevedra cierra este sábado en Ponteareas su ciclo de obradoiros de cómic, dirigidos a jóvenes de entre 12 y 18 años, con el taller «Como contar historias: composición visual en cómic». Tendrá lugar en horario de 11.00 a 13.00 horas en Artistea y será impartido por Sergio Covelo, que abordará la historia del cómic, referentes, creación de guiones y composición de páginas.

TEMAS

Tracking Pixel Contents