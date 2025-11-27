Taller de cómic, el sábado en Ponteareas

La Diputación de Pontevedra cierra este sábado en Ponteareas su ciclo de obradoiros de cómic, dirigidos a jóvenes de entre 12 y 18 años, con el taller «Como contar historias: composición visual en cómic». Tendrá lugar en horario de 11.00 a 13.00 horas en Artistea y será impartido por Sergio Covelo, que abordará la historia del cómic, referentes, creación de guiones y composición de páginas.