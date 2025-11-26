Roberto Mera presenta en Barcelona el libro sobre Alejandro Viana
El ponteareano Roberto Mera dará a conocer la figura del diputado republicano Alejandro Viana, en Barcelona. Mera, autor de «Alejandro Viana. La proeza del rescate de los refugiados republicanos», ofrecerá dos presentaciones del libro en la ciudad condal. La primera hoy, en la librería La Memòria, en compañía del ex presidente de la Generalitat, Artur Mas; y la segunda mañana, en el Ateneu Roig.
