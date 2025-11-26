Ponteareas recibe 550.000 euros para programas de ayuda a personas vulnerables

Ponteareas ha recibido la resolución oficial de la Consellería de Política Social e Igualdad confirmando la continuidad del Programa de Inclusión Social para los años 2026 y 2027, dentro de la convocatoria autonómica cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus. Con cargo a este fondo, Ponteareas recibirá una ayuda histórica, cerca de 550.000 euros, que se destinarán a reforzar los servicios municipales dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.

La cuantía de la subvención es tan alta porque todas las actuaciones presentadas por el Concello le fueron concedidas, garantizando así la continuidad y ampliación de programas dirigidos a personas inmigrantes, personas sin hogar, comunidad gitana, menores y familias en riesgo de exclusión social.

Con esta aportación, el Concello podrá consolidar el puesto de seis educadoras y educadores sociales, que prestarán su servicio en turnos de mañana y tarde, lo que permitirá ampliar horarios, mejorar la atención y ofrecer una mayor cobertura a la ciudadanía que necesita acompañamiento social. También se consolidarán otras actuaciones como la inclusión sociolaboral básica, mediación social e intercultural, refuerzo educativo para menores, asesoramiento jurídico en materia de extranjería, programas de apoyo residencial, educación y apoyo familiar e intervenciones específicas con población inmigrante, gitana y personas sin hogar. Todas estas actuaciones tendrán cobertura financiera asegurada hasta 2027.

«Se trata de una excelente noticia para Ponteareas. Esta ayuda histórica nos permitirá ofrecer un servicio más próximo, profesional y estable a las personas que más lo necesitan. La inclusión social es una prioridad para este gobierno, y esta concesión nos permite seguir avanzando hacia un municipio más justo, más igualitario y más humano», valora la alcaldesa, Nava Castro.

El Concello puso en marcha este programa en diciembre de 2023, centrándose solo en las personas sin hogar, pero al poco tiempo extendió su ayuda a todas las personas en situación de vulnerabilidad, impulsando nuevas actuaciones como asesoramiento jurídico ante la nueva ley de extranjería, de la que se beneficiaron 150 personas.