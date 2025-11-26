Cristian Gómez deja el PP de A Cañiza
D.P.
A Cañiza
El PP de A Cañiza incorporará a Sonia Álvarez Gesteira como nueva concejala tras la renuncia de Cristian Gómez, quien deja el cargo por motivos personales y profesionales, aunque anuncia que seguirá colaborando con el partido. La portavoz del grupo, Pilar Vicente, se muestra ilusionada por la incorporación de Sonia, a quien define como una mujer trabajadora, dinámica y muy implicada en la vida social de A Cañiza.
