Concurso de tartas, el domingo en Os Muíños

D.P.

Ponteareas

El Centro Cultural Os Muíños, en Ponteareas, acoge el próximo domingo, día 30, la celebración de la vigésimo quinta edición de su concurso de tartas. La cita, organizada por la Asociación Cultural Os Muíños de Oliveira, comenzará a las 17.00 horas.Habrá tres categorías: degustación, decoración e infantil.

