Concurso de tartas, el domingo en Os Muíños
D.P.
Ponteareas
El Centro Cultural Os Muíños, en Ponteareas, acoge el próximo domingo, día 30, la celebración de la vigésimo quinta edición de su concurso de tartas. La cita, organizada por la Asociación Cultural Os Muíños de Oliveira, comenzará a las 17.00 horas.Habrá tres categorías: degustación, decoración e infantil.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Clotilde Teixeira fue localizada cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- Caballero, sobre el Ifevi: «El conselleiro acaba de confesar que querían estafar a Vigo»
- El Concello de Vigo saca a subasta un edificio abandonado junto a los viejos juzgados por 570.000 euros
- El precio medio de los pisos más demandados en Vigo roza los 400.000 euros
- Un asesino, conocidos narcos y violadores: la Policía pide ayuda para detener a los 10 fugitivos más buscados en España
- La enésima avería atrapa a varios usuarios en el ascensor de Marqués de Valterra