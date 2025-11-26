El balonmano se para contra el machismo

La Subdelegación del Gobierno y la Federación Gallega de Balonmano celebraron un acto institucional con motivo del 25-N durante el partido entre los equipos de balonmano femenino de A Cañiza y Redondela, Helvetia Saeplast Cañiza-SAR Radiovigo, que se disputó en A Cañiza. Durante el mismo, desplegaron una pancarta en el centro de la cancha con el lema «El juego se detiene ante la violencia machista».