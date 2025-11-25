La Subdelegación ayuda con los trámites administrativos

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, presentó ayer en Covelo el programa del Ministerio de Política Territorial «La administración cerca de ti», mediante el cual la Subdelegación del Gobierno y los servicios estatales desplazan a técnicos para familiarizar a vecinos y vecinas de pequeños municipios con el uso de las tecnologías para relacionarse con la Administración del Estado.

Durante el acto, en el que también participó el alcalde de Covelo, Juan Pablo Castillo, el subdelegado recalcó que la gente mayor y gran parte de la población del rural tiene dificultades para utilizar los recursos tecnológicos a la hora de hacer trámites que, muchas veces, son obligatorios.

En la jornada se dieron explicaciones prácticas orientadas al manejo de los sistemas de identificación digital como el certificado o la firma, y también se dieron pautas para el uso de plataformas y utilidades que permiten realizar trámites ante la Seguridad Social y los Servicios de Empleo Estatal.