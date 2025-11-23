A Cañiza presume de cocido

A Cañiza cerró la VI edición de la temporada de promoción del Cocido Cañicense con la entrega de premios a los ganadores del concurso realizado durante la semana gastronómica.

Las jornadas contaron con una alta participación tanto de vecinos y vecinas como de turistas que se acercaron a probar el manjar

«El cocido de A Cañiza tiene unas características propias» asegura el alcalde, Luis Piña. «Es un plato típico en muchas partes de Galicia, pero en A Cañiza lo hacemos especialmente bien».

Durante los días de campaña, los y las asistentes pudieron disfrutar de una ración de cocido cañicense en los establecimientos adheridos, que eran Os do Resero, Eido do Monte, Arela, Hammond, Chiringuito da Avoa, Xamonería Xatomé, Área de Servizo, Bar Piri Piri, Casa Eligio y O Noso Bar.

Cada persona participante recibió una rifa para entrar en el sorteo de 30 noches de estancia para dos personas, cuyo objetivo era dinamizar la hostelería local. Así, tras la realización de las jornadas gastronómicas, el Concello de A Cañiza dió por finalizada la iniciativa con la entrega de los premios a los afortunados.

Ahora, aunque ya no forme parte de la semana gastronómica propiamente dicha, A Cañiza continuará siendo el punto de encuentro perfecto y acogiendo a cientos de personas que se acercan al municipio para disfrutar de un cocido durante la temporada invernal.

La tradición del cocido en A Cañiza remonta sus raíces más allá de la memoria de muchos y muchas. Seguro, algo tiene que ver el particular clima del municipio, caracterizado por unos inviernos fríos, y la necesidad de preparar platos contundentes capaces de alimentar familias.

Con el paso del tiempo, lo que nació como un alimento cotidiano, se transformó en un símbolo cultural. Lo que sí no ha cambiado, es que constituye un punto de encuentro donde familias enteras se reúnen alrededor de grandes mesas.