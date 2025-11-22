El presupuesto de Ponteareas de 22,5 millones, a pleno el martes

El Gobierno Municipal de Ponteareas elevará al pleno ordinario del próximo 25 de noviembre la aprobación definitiva del presupuesto municipal para el año 2026, situando al municipio como el primero de la provincia de Pontevedra y uno de los primeros de Galicia en aprobar sus cuentas en tiempo y forma. «Este avance permitirá que el presupuesto entre en vigor el 1 de enero, garantizando una planificación eficaz, agilidad administrativa y una ejecución inmediata de las inversiones previstas para el nuevo año», asegura el gobierno local en una nota de prensa.

El documento económico alcanza los 22,5 millones de euros, la cifra más elevada de la historia municipal, y supone un incremento del 9,45% respeto al ejercicio 2025. Este crecimiento es posible gracias a la recuperación financiera y el equilibrio de las cuentas municipales.