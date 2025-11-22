Pontón pide más presupuesto para cubrir las bajas de médicos de Salvaterra

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, visitó ayer la localidad de Salvaterra de Miño y avanzó que el Bloque va a presentar una enmienda dotada con 250.000 euros a los Presupuestos de la Xunta para 2026 para que se cubran las bajas de los médicos y médicas de Salvaterra y para dotar al ayuntamiento de un servicio de urgencias por la tarde.

«É unha cuestión básica», sintetizó en declaraciones a los medios después de una jornada en la que mantuvo distintos encuentros con la comunidad educativa y visitó varias empresas para conocer de primera mano el tejido económico del municipio, acompañada de la portavoz del BNG en el ayuntamiento, Patricia Marino, e integrantes del grupo municipal, así como de la diputada por la comarca Cristina Fernández.

La líder nacionalista criticó el deterioro que se está produciendo en los servicios públicos a consecuencia de los «recortes e das privatizacións que se levan facendo case 20 anos desde o Goberno do Partido Popular», una política que, concretamente en la sanidad, está provocando listas de espera en la atención primaria.

«Un exemplo é o que está pasando aquí, onde moitas persoas que piden cita non a van ter até case mediados de decembro e onde tamén se converteu en habitual que non se cubran as baixas de médicos e isto provoca unha sobresaturación que está poñendo en risco a saúde dos veciños e veciñas de Salvaterra», advirtió. Pontón también avanzó que el Bloque llevará al Parlamento la mejora de instalaciones y personal en los centros de enseñanza del ayuntamiento, después de denunciar que una parte del alumnado con necesidades educativas especiales está sufriendo desatención.