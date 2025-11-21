Comienza la prospección del cañicense Castro de As Grades

El Concello de A Cañiza inicia el lunes la primera intervención arqueológica del Castro de As Grades, la cuna de la localidad, dotada con una inversión inicial de 21.680,78 euros financiados al 100% por la Diputación de Pontevedra a través del Plan +Provincia 2025 – Línea 2 (financiación que les corresponde al concello cañicense), y marca el inicio de la recuperación integral de la Citania.

El alcalde, Luis Piña, que ayer visitó el emplazamiento con personas del equipo de Tempos Arqueólogos, destacó que esta actuación «abre una nueva etapa para A Cañiza», permitiendo abordar la puesta en valor de un recinto fortificado único en el sur de Galicia.

Además, los trabajos serán visitables por el público, permitiendo que vecinos, centros educativos y visitantes puedan presenciar en directo el avance de las prospecciones, con el objetivo de socializar el conocimiento y reforzar el vínculo de la comunidad con su patrimonio. «Queremos que la gente viva con nosotros este descubrimiento», afirmó el alcalde. Los trabajos incluyen la limpieza integral del castro y de su perímetro amurallado, permitiendo visualizar su verdadera magnitud incluso con la tala controlada de eucaliptos y retirada de especies invasoras que afectan a la conservación y a la biodiversidad natural.

Los trabajos cuentan con todas las autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Miño y de la Dirección General del Patrimonio Cultural, organismo que establece que los materiales arqueológicos deberán depositarse en el Museo de Pontevedra en un plazo máximo de seis meses. Cualquier hallazgo de especial relevancia deberá notificarse de inmediato para su protección.

La Citania Castreña de As Grades es uno de los castros más grandes, singulares y estratégicos de Galicia, según los últimos estudios. El inicio de esta intervención se produce después de la firma de los actas de ocupación de los terrenos que, tras uno largo proceso expropiatorio, pasan definitivamente a la titularidad del Ayuntamiento. Son 113.446 m² de terreno forestal, distribuidos en 43 parcelas.