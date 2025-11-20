El pulso por la pista de atletismo deja a Ponteareas sin San Silvestre

La asociación Taninos Runners de Ponteareas, impulsora de la tradicional carrera San Silvestre Solidaria en la villa del Tea desde hace 14 años, ha comunicado que este año no organizará dicho evento deportivo en señal de desacuerdo con el Concello de Ponteareas por la construcción de una pista de atletismo que no cumple con sus necesidades.

«Dado que el Concello no cuenta con los atletas de Ponteareas, decidimos no organizar ninguna prueba en el Concello, mostrando nuestro rechazo a la postura que adoptó el Concello», anuncia el colectivo.

Desde Tanino Runners lamentan que el Ayuntamiento no consensuara con los clubes y atletas individuales de Ponteareas las necesidades de estos antes de definir el proyecto de construcción de una pista de atletismo. «Decidieron ignorarnos y tiraron para adelante, primero planteando una pista de 200 metros y finalmente cambiaron su opinión y decidieron que van a construir un módulo cubierto de 60 metros», explican los atletas, indicando que ambos proyectos «no cumplen con las necesidades de los atletas de Ponteareas, que solicitamos la construcción de una pista de 400 metros, presentando más de 600 firmas, haciendo una concentración por las calles de Ponteareas, con más de cien atletas demandando la pista de 400 metros, llevar a pleno el campo del proyecto a una de 400 metros, publicar varios vídeos de atletas profesionales dándonos su apoyo e indicando el porqué de una pista de 400 metros y no una de 200 metros».

La San Silvestre Solidaria se había convertido en un evento ya consolidado en la programación navideña de Ponteareas; reuniendo cada 31 de diciembre a un millar de personas dispuestas a despedir el año corriendo por las calles de la villa ponteareana.

Sobre su cancelación se ha pronunciado el BNG, lamentando que «los caprichos de Nava Castro y la derecha van a dejar este año a Ponteareas sin carrera San Silvestre Solidaria». Para los nacionalistas, esta decisión es «consecuencia directa del modo de gobernar autoritario, que huye del diálogo, que desprecia la participación social y que permanece ajeno a las necesidades reales de los vecinos, demostrando un desinterés absoluto por las personas que mejor conocen el estado y las necesidades del deporte en Ponteareas».