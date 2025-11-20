La ponteareana Estela Martínez diseña el cartel del Corpus 2026
La ponteareana Estela Martínez Pérez ha ganado el concurso para elegir el cartel de la fiesta de Corpus Christi de 2026. La lluvia de pétalos desde los balcones es la protagonista de su diseño, alegre y lleno de color. Una alfombra de flores de Ponteareas completa el diseño, en el que se intuye la iglesia de San Miguel y la procesión, «recogiendo así todos los elementos que forman parte de la tradición del Corpus», explicó el alfombrista Miguel Mera, miembro del jurado.
La ganadora del cartel es alfombrista del tramo de A Xiralda y estudió ilustración en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio Faílde de Ourense. Su propuesta se impuso a los 18 trabajos presentados al certamen, que fueron detalladamente analizados por un jurado compuesto por alfombristas, técnicos municipales y diseñadores locales.
En 2026 la fiesta del Corpus Christi de Ponteareas se celebrará el 7 de junio y «hasta entonces, el cartel será compartido y presentado en ferias como la de Fitur, en certámenes y allí donde nuestras y nuestros alfombristas confeccionen alfombras de flores de Corpus Christi», detalló la alcaldesa.
