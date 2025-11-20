Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto de la Banda de Música de Rubiós

La Banda de Música Popular de Rubiós, de As Neves, celebra este sábado su concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Antes del concierto, tendrá lugar un acto a las 17 horas en el cementerio de Rubiós. A continuación, la música sonará bajo una carpa en el hotel Nande a partir de las 19.30 horas. Al rematar, la banda celebrará una cena cuyo plazo para anotarse ya ha finalizado.

