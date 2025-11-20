Concierto de la Banda de Música de Rubiós
La Banda de Música Popular de Rubiós, de As Neves, celebra este sábado su concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Antes del concierto, tendrá lugar un acto a las 17 horas en el cementerio de Rubiós. A continuación, la música sonará bajo una carpa en el hotel Nande a partir de las 19.30 horas. Al rematar, la banda celebrará una cena cuyo plazo para anotarse ya ha finalizado.
