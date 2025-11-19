Las mujeres piden en Mondariz Balneario más apoyo para emprender en el rural

La Asociación Entre Mulleres celebró en el Balneario de Mondariz, la primera edición del Parladoiro #MulleresQueContan, conducido por la abogada y asesora del CIM de Mos, Ana Rodríguez Cabaleiro. Un encuentro que nace con la vocación de convertirse en un referente en la visibilización del talento, el liderazgo y las vivencias de las mujeres del rural gallego, centrándose en Condado-Paradanta, según las organizadoras.

Durante la actividad, se abordó la necesidad de apoyar proyectos liderados por mujeres en el rural, el potencial del termalismo como motor económico, así como la importancia de preservar y transmitir la cultura popular que, generación tras generación, han custodiado las mujeres gallegas.

La jornada reunió a emprendedoras, creadoras, profesionales, representantes institucionales y vecinas de la comarca.

Según explican, desde el inicio, quedó claro que el Parladoiro no era solo un evento, sino un espacio abierto para compartir experiencias, tejer alianzas y reflexionar sobre los desafíos y oportunidades del territorio.

En la apertura, la presidenta de Entre Mulleres, Marisa Domínguez, subrayó que «este Parladoiro nace para dar voz y para unir. Para recordar de dónde venimos, reivindicar quiénes somos y construir juntas el futuro que queremos para nuestra tierra».

A lo largo del día se desarrollaron diversas conversaciones protagonizadas por mujeres referentes en ámbitos como el turismo termal —Amalia Gallego y Rosana Canda—, el emprendimiento rural —Gloria Míguez, Magdalena Paramés, Fátima Almeida y Marisa Durán—, o la creación cultural —Paula P.André, Nuria Estévez, y Montse Alvariño de las Pandereteiras de Toutón, que también actuaron—.

Entre otras personas, asistió la directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana; la de Traballo Autónomo economía social, Marta Mariño, y Belén G.Quevedo, jefa de área de Turismo Termal en la Xunta; la diputada de igualdade e benestar social, Paula Bouzós; y la Coordinadora de Igualdade e Benestar Social, Sandra Bastos. El cierre corrió a cargo de Nava Castro , alcaldesa de Ponteareas. También estuvo presente el alcalde de Mondariz-Balneario.